Den Haag steekt hand op tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om hier aandacht voor te vragen opende wethouder Bert van Alphen maandag samen met Hameeda Lakho (Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid) een tentoonstelling in het Haagse stadhuis en kleurde het IJspaleis oranje.

Dit onderwerp wordt in Den Haag onder de aandacht gebracht dankzij de samenwerking met Un-Women, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs. Tot en met 10 december wordt tijdens de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. In meer dan 100 landen wereldwijd wordt 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

Oranje is de kleur van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De kleur staat voor een zonsopgang; de dagenraad in een toekomst zonder geweld. “Met de kleur oranje vieren we tijdens de Orange the World campagne een toekomst zonder geweld, die mogelijk is als we ons allemaal samen inspannen.” Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land.