Duindorpers vrezen vreugdevuur in de wijk en willen Pniëlkerk voor jaarwisseling gesloopt hebben

Aan de Tesselsestraat in Duindorp moet de oude Pniëlkerk plaats maken voor nieuwbouw. De plannen zijn al een tijdje bekend, maar er is plotseling haast bij de sloop van de kerk. De bewoners van Duindorp vrezen namelijk dat er ongeregeldheden gaan komen als de kerk er tijdens de jaarwisseling nog staat. Zeker omdat het allerminst zeker is of de vreugdevuren op het strand wel door gaan.

“De bewoners van Duindorp maken zich zorgen”, zegt Bob Schut, voorzitter van Wijkberaad Duindorp. “Ik wil niet zeggen dat hier een vreugdevuur gaat ontstaan, maar het risico op ongeregeldheden is groot. Dat risico is weg als de kerk plat ligt.”

Of projectontwikkelaar Green Harbour de kerk op tijd plat heeft is nog maar de vraag. Sinds de vergunning eind oktober afgegeven werd zat het hem nog niet mee. Onder meer asbest en energiemeters moeten eerst weggehaald worden voordat de kerk tegen de vlakte kan. “We hebben het niet allemaal zelf in de hand”, zegt Jasbir Singh namens de projectontwikkelaar. “Ik kan niks beloven, maar ik hoop het gebouw voor Kerst gesloopt is.”

Vreugdevuren onzeker

Op dit moment is het ‘zeer twijfelachtig’ of de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen door kunnen gaan. De bouwers hebben moeite om de vergunning die dit jaar nodig is in orde te krijgen. Donderdag vergadert de gemeenteraad over de vreugdevuren.