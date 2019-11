Gewapende overval op supermarkt aan Newtonstraat

Aan de Newtonstraat is maandagavond een supermarkt overvallen. Dat meldt de politie. Twee gewapende mannen kwamen rond 22.30 uur de zaak binnen. Tijdens de overval vielen geen gewonden. Het is bij de politie nog niet bekend of er buit is gemaakt of welke wapens werden gebruikt. Via Twitter vraagt de politie of iemand iets gezien of gehoord heeft.