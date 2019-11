Haagse tassenatelier Mijn Buuf genomineerd voor VPRO prijs

Boek ‘Alles is Film’ biedt kijkje achter de schermen in filmwereld

Mijn Buuf is een Haags atelier waar tassen worden gemaakt. Naast het duurzaam ondernemen door onder andere van gerycled materiaal met de hand tassen te naaien, ondersteunt Mijn Buuf oprichtster Petra Prent ook sociaal geisoleerde (migranten)vrouwen.

Het programma VPRO Tegenlicht heeft een reportage gemaakt over dit mooie Haagse initiatief. In Matchmaker Migranten geven zij aandacht aan pioniers die gebruik maken van de kennis en ervaring van migranten. De verschillende bedrijven die zij al hebben gevolgd maken nu kans op een prijs. Vanaf dinsdag 26 november tot 9 december kan er gestemd worden via de VPRO webiste. Waarom er op Mijn Buuf gestemd moet vertelt oprichtster Petra Prent aan den Haag FM. De uitreiking vindt 11 december plaats.

Luister hier het interview met Petra Prent.



Ook Den Haag TV heeft over Mijn Buuf een reportage gemaakt. Begin dit jaar werden ruim 500 tassen, gemaakt door Haagse statushouders uitgedeeld aan vluchtelingen op het Griekse eiland lesbos. Den Haag FM verslaggever Tjalina Nijholt is de Haagse tassen van Atelier Mijn Buuf achterna gereisd naar Lesbos.

Samen met gedoneerde winterkleding werden de tassen uitgedeeld aan de vluchtelingen op Lesbos. Ook deze winter wordt weer winterkleding in Den Haag ingezameld en uitgedeeld in het vluchtelingenkamp. De reis afgelopen winter van de Haagse tassen naar Lesbos is in twee video’s vastgelegd.

Bekijk hieronder hoeveel Den Haag had ingezameld en wat de reactie van de vluchtelingen was toen zij de Mijn Buuf tassen kregen.