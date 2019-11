“Het lezen van een boek is het leven van een ander leven”

In de komende maanden deelt de nieuwe BiebFavoriet Sjaak Bral zijn favoriete boeken. Hoewel Bral zelf niet vaak meer in een bibliotheek komt is hij wel voorvechter van het geschreven woord. “Zelf een boek lezen is de beste manier om de kennis te vergroten bij jezelf. Je verrijkt de geest ermee”, vertelt Bral in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Kennis is macht.”

Kleine Sjaak kwam vroeger wel, met zijn vader, met regelmaat in de bibliotheek: “Ik vond het fantastisch. Ik las er boeken als De Vijf, jeugdboeken. Ik haalde ze op vrijdag en op maandag had ik ze al uit. Het was voor mij een wereld die open ging. Het lezen van een boek is het leven van een ander leven.” Nu is Sjaak als ambassadeur weer vaak te zien in Haagse bibliotheken. “Ik ga als een vliegende keep langs als bibliotheken. En als ik er niet ben dan staat er een twee meter hoog een foto van mij die ze hebben uitgesneden, dus dan ben ik er ook.”

Sinds 20 november is Bral als BiebFavoriet de opvolger van Willie Wartaal. In de komende weken is Bral met grote regelmaat te vinden in haagse bibliotheken om het boek en het lezen te promoten. “Ik ben geen lid meer van de bibliotheek, wat dat betreft ben ik een slechte ambassadeur. Maar ik lees nog wel heel graag en ik heb het geluk dat ik ze kan kopen, als je wat minder geld hebt dan is een bieb wel een uitkomst.”

Luister hier naar het gesprek met Sjaak Bral op Den Haag FM.