HTM zet extra trams en bussen in op Black Friday

HTM gaat meer trams en bussen inzetten om de verwachte extra verkeersdrukte op Black Friday aan te kunnen. Dat meldt HTM op haar website.

Op vrijdag 29 november is het Black Friday. Op die dag stunten veel winkels met flinke kortingen en zijn ze langer open. Omdat er naar verwachting meer mensen naar de stad komen, zet HTM extra vervoer in. Volgens HTM besparen mensen op die manier op parkeerkosten en ‘houd je zo nog meer geld over om te kunnen shoppen.’

Op Black Friday stoppen de volgende bussen en trams in het centrum: