IJssculpturen vanaf volgende week te zien op Scheveningen

Cool Event opent op 7 december de deuren van de IJssculpturen Expositie voor bezoekers op het strand van Scheveningen. Dit jaar is het thema van de expositie: Frozen Magic. Meer dan 22 kunstwerken, verdeeld over 12 scènes, nemen de bezoekers mee in de wondere wereld van magie.

De opening van de expositie wordt gevierd met een optreden van Anna, Elsa en Olaf, bekend van de Frozen films waarin zij de populaire nummers ‘Laat het Los’ en ‘Zullen wij een sneeuwpop maken’ zingen. De kinderen krijgen de kans om de tekenfilmsterren te ontmoeten tijdens een Meet & Greet.

Anna, Elsa en Olaf zijn zaterdag 7 en zondag 8 december aanwezig van 13:00 tot 16:00 uur. Vanaf 7 december tot en met 12 januari kunnen jong en oud de ijssculpturen komen bezoeken.

Foto: Casper van Dort.