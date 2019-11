Pakpapier en vrijwilligers van harte welkom bij Sintvoorieder1

Na een week waarin Den Haag voor ruim 6000 kinderen cadeaus inzamelde is nu de stichting Sintvoorieder1 aan het werk om ervoor te zorgen dat de pakjes bij de kinderen terecht komen. “We zijn er heel druk mee bezig, om alles te sorteren”, zegt Jacqueline van Halem van Sintvoorieder1 na de actieweek op Den Haag FM. “Zo mooi dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen en ervoor zorgen dat geen kind wordt overgeslagen.”

Afgelopen zaterdag was het volgens Jacqueline al spitsuur om alles te sorteren, dinsdagavond is er zelfs een extra avond georganiseerd om te sorteren en cadeaus in te pakken. “Het is vooral belangrijk dat je met liefde en passie komt inpakken.”

Ook is het nog mogelijk om een cadeau te doneren, vooral voor oudere kinderen zijn er nog wensen. “Denk bijvoorbeeld aan een koptelefoon of Rituals.” Daarnaast kan Sintvoorieder1 nog pakpapier gebruiken voor de in te pakken presentjes, als dat is gebeurd worden de pakjes verspreid via partners zoals de voedselbank.

Luister hier naar het gesprek met Jacqueline van Halem op Den Haag FM.