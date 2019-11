Hilbert Bredemeijer kandidaat-wethouder voor CDA

Hilbert Bredemeijer (1983) is door het lokale afdelingsbestuur voorgedragen als wethouderskandidaat voor het CDA. De Haagse CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster krijgt geen wethouderspost in het nieuwe stadsbestuur. Dat bevestigt de partij aan mediapartner Omroep West. Binnen drie weken wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, maakte formateur Tom de Bruijn bekend.

VD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA zitten ruim zes weken aan de onderhandelingstafel met formateur Tom de Bruijn. Het CDA heeft aan de informateur laten weten dat Bredemeijer kandidaat-wethouder is. Koster zit daar als hoofdonderhandelaar namens het Haagse CDA.

Maar ook binnen de eigen partij werd er onderhandeld, over de vraag wie de wethouderskandidaat zou worden. Bronnen binnen het CDA in Den Haag melden aan Omroep West dat er een machtsstrijd gaande was, waarbij Koster het onderspit delfde.

Afdelingsbestuur greep in

Koster wilde de wethouderspost bekleden, maar het lokale afdelingsbestuur onder leiding van de Haagse oud-wethouder Wilbert Stolte greep in. Het bestuur stelde Bredemeijer voor als wethouderskandidaat en passeerde daarmee de huidige fractievoorzitter.

Een week geleden werd de strijd beslecht, in het nadeel van Koster. In een gesprek tussen het afdelingsbestuur en Koster – waarbij de emoties hoog op liepen – stemde Koster in met de keuze voor Bredemeijer.

