Gebrek aan verzekering en organisatie lijken nekslag voor vreugdevuren

Het is op dit moment ‘zeer twijfelachtig’ of de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen deze jaarwisseling kunnen doorgaan. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad.

Aan de bouwers van de vuren werden dit jaar hoge eisen gesteld. Dit nadat een vonkenregen afkomstig van het vuur in Scheveningen grote schade veroorzaakte in de badplaats. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) concludeert daarop in een rapport dat de bouwers hun afspraken niet nakomen en dat de gemeente dit weet maar niet optreedt. Ook zijn de verantwoordelijkheden onduidelijk en werken de autoriteiten met een convenant, in plaats van een vergunning.

Volgens de OvV moeten de vreugdevuren gezien worden als een evenement met grote veiligheidsrisico’s en is het convenant te vrijblijvend voor een dergelijk evenement. Bovendien is er voor betrokkenen geen mogelijkheid om officieel bezwaar aan te tekenen. Daarom adviseert de raad de gemeente Den Haag om de organisatoren voortaan te verplichten om een vergunning aan te vragen.

Advies

Dat hebben de bouwers ook gedaan. Afgelopen vrijdag leverden de hulpdiensten hun advies over die vergunningsaanvragen in bij de gemeente. Gisteren kwam de driehoek van politiechef, de hoofdofficier van justitie en waarnemend burgemeester Remkes bijeen om over de aanvragen te praten. Vandaag moest ook het Haags college van burgemeester en wethouders zich over de aanvragen buigen. Donderdag staan de vuren op de agenda van de gemeenteraad.

De organisatoren van de vreugdevuren hebben we concessie gedaan, bleek al eerder. Zo hebben ze zich neergelegd bij de belangrijkste eis, die dat de stapels in omvang moeten worden beperkt. Ze mogen niet groter zijn dan tien, bij toen, bij tien meter. Ook hebben ze hun veiligheidsorganisatie vastgelegd in een organigram, zijn er mensen aangewezen als eindverantwoordelijken en gelden er op de bouwplaats Arbo-regels. Verder gingen ze ook op zoek naar een maatschappij die een evenementenaansprakelijkheidsverzekering wilde afsluiten. Dat, zo bleek recent, is een van de moeilijker eisen.