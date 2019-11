Bewoner brengt zichzelf in veiligheid na brand

Een bewoner van een portiekwoning aan het Lorentzplein heeft zichzelf in veiligheid gebracht nadat de woning in brand stond. Dat meldt de brandweer.

De brandweer kwam met flink wat materieel ter plaatse om het vuur te lijf te gaan. Na een korte zoektocht is de brand gelokaliseerd en geblust. De brand is vermoedelijk ontstaan in de slaapkamer van het appartement.