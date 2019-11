Centrum 16•22 wil Haagse jongeren weerbaarder maken op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer in

Hoe kijken jongeren naar het doorsturen van pikante filmpjes of het naroepen op straat? Hierover ging het op het #metoo event wat woensdagochtend 27 november in Theater de Vaillant werd georganiseerd.

Sinds de vele getuigenissen rond #MeToo staat seksueel grensoverschrijdend gedrag wereldwijd op de agenda. Na drie succesvolle #MeToo events in 2018 organiseerde stichting Centrum 16•22 op 14 en op 27 november weer een ‘#MeToo event: Jongeren aan het woord’ in samenwerking met GGD Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming en SHOP. Rond 100 jongeren, tussen de 16 en 24 jaar, gaan op het event over de onderwerpen wensen, grenzen en seksuele gelijkheid met elkaar aan de slag middels verschillende spelvormen, zoals een kennisquiz, toneelspel en debat.

Joyce Bikker van 16•22 wil alle studenten actief bij het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag betrekken. Nog steeds schrikt zij van sommige opvattingen van Haagse jongeren “bijvoorbeeld als ik jongeren hoor zeggen dat als je schaars gekleed bent erom vraagt dat er aan je wordt gezeten”. Centrum 16•22 wil door het organiseren van dit evenement vooral jongeren meer weerbaar maken. “Dat ze voorzichzelf gaan staan” zegt Joyce.

Stichting Centrum 16•22 hoopt volgend jaar nog meer #metoo evenementen te kunnen organiseren, want helaas is het nog steeds nodig om jongeren bewust te maken van seksuele grenzen.

Luister hier naar het interview met Joyce Bikker van stichting Centrum 16•22.