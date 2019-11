Haagse Ondernemersprijs gewonnen door zakelijk reisbureau van Sylvia Grootscholten

De Ondernemersprijs Haaglanden 2020 is dinsdagavond uitgereikt aan Sylvia Grootscholten en haar bedrijf Uniglobe Westland Business & Group Travel. De onderneemster is de eerste vrouw die deze prijs wint. “Uiteraard had ik wel gehoopt op winst, maar ik had het niet verwacht”, vertelt Sylvia op Den Haag FM.

Uniglobe richt zich met name op bedrijven die zakelijk willen reizen. Dat is volgens Grootscholten anders dan reizen voor plezier en op vakantie gaan. “Wij nemen zorgen weg voor bedrijven met onze kennis over het vinden van goedkope tickets, hotels en andere aspecten die bij een zakenreis komen kijken.”

In de Fokker Terminal werd Grootscholten tijdens ‘Den Haag Onderneemt!‘ de eerste vrouw die de Haaglanden Ondernemersprijs won. “Voor mij is het een mooie kroon op mijn werk en de boodschap dat wij Nederlandse vrouwen heel goed zijn in ondernemen mag nu duidelijk zijn. Het werd hoog tijd”, aldus Sylvia.

Foto: Gemeente Den Haag| Henriette Guest

Luister hier naar het interview met Sylvia Grootscholten op Den Haag FM.