Bewoner brengt zichzelf in veiligheid na brand

Haagse Stadspartij blijft erbij: “Geen plannen, geen vlammen”

Meer in

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij gaat er van uit dat bij de komende jaarwisseling geen vreugdevuren zullen zijn in de stad. “Negatieve adviezen van de brandweer, negatieve adviezen van de politie, geen aansprakelijkheidsvergunning, geen milieuvergunning en die is ook niet te verwachten.” Tevens denkt Wijsmuller dat het nooit gaat lukken de vele bezwaren die zijn ingediend te weerleggen.

Wijsmuller stelde na de vonkenregen bij de jaarwisseling 2018-2019 al vroeg dat er voor de komende jaarwisseling goed en ruim van tevoren nagedacht moest worden over een Oud en Nieuw met vreugdevuren. Zijn partij kwam daarom eerder dit jaar al met de motie ‘Geen plannen, geen vlammen’, die haalde geen meerderheid in de Haagse raad.

De Haagse Stadspartij vindt dat zowel de bouwers als de burgemeester hun best hebben gedaan en hopen dat er nu een ander mooi feest zal komen. Wijsmuller verwacht geen calamiteiten tijdens de jaarwisseling als de vreugdevuren niet door mogen gaan. De Haagse gemeenteraad praat donderdag vanaf 17.00 uur nog over de vreugdevuren, dat debat is live te volgen op Den Haag TV.

Luister hier naar het interview met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.