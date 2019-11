Opruimdag in Moerwijk om aandacht te vragen voor ratten- en afvalprobleem

Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk en SP Den Haag organiseren zaterdag een opruimdag in de wijk. Zij willen zo aandacht vragen voor het ratten- en afvalprobleem in de wijk. Er wordt om 13.00 uur verzameld op het Heeswijkplein, waarna in groepen de wijk wordt schoongemaakt.

De opruimdag is bedacht op een bewonersavond die de actiegroep en de SP een paar weken geleden organiseerden. Twee wijkbewoners maken twee keer in de week samen met een groepje kinderen de waterkant aan de Erasmusweg schoon. De positieve effecten van het initiatief zijn nu al merkbaar volgens de SP en de actiegroep.

Volgens SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot, wijst het afvalprobleem in Moerwijk ook op iets groters. Hij wijst er op dat er in Den Haag twee soorten schoon zijn: hofstadschoon en residentieschoon. Hofstadschoon geldt voor het centrum, Scheveningen en de ambassadewijk, de rest moet het met minder doen. Hoefsloot: “Voorop staat natuurlijk dat het dumpen van afval door wijkbewoners moet stoppen. Maar het is voor mij ondenkbaar dat Moerwijk – waar een rattenplaag heerst – nog steeds niet kan rekenen op meer schoonmaak vanuit de gemeente. We gaan het nu zelf met de bewoners oppakken maar wel met het duidelijke signaal: kijk eens wat jullie als gemeente laten liggen.”

Foto boven: Edal Anton Lefterov / Wikimedia