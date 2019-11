Vijfde editie filmfestival ‘Spotlight: Romania’ trapt woensdag af in De Nieuwe Regentes

Er wordt woensdag een feestje afgetrapt in theater De Nieuwe Regentes, daar is dan ruimte voor de vijfde editie van het festival Spotlight: Romania. Voor het vijfde jaar op rij staan Roemeense films centraal bij het evenement, maar er is ook aandacht voor de cultuur van en het eten uit Roemenië.

“Vijf jaar geleden zijn we begonnen. Er zijn zoveel goede Roemeense films die mensen moeten zien. Roemeense cinema heeft een heel goed filmaanbod. Ze komen niet vaak genoeg in filmhuizen, jammer genoeg”, vertelt organisator Corina Burlacu in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over het festival.

Waar het festival woensdag, donderdag en zondag te vinden is in De Nieuwe Regentes verhuist het op de vrijdag naar het Humanity House waar een film te zien is. Dezelfde avond en is er een feestavond The Grey Space In The Middle. Op zaterdag is Theater De Vaillant aan de beurt, waarna het festival op zondag weer zal afsluiten in De Nieuwe Regentes.

Luister hier naar het gesprek met Corina Burlacu op Den Haag FM.