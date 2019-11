Voortvluchtig maffialid opgepakt in restaurant

Een voortvluchtig 57-jarig Italiaans maffialid is maandag in Den Haag aangehouden. De man werd gezocht vanwege zijn coördinerende rol in drugshandel van Nederland naar Italië en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daar staat maximaal dertig jaar cel op, aldus de politie.

De Italiaan was de enige verdachte van de bende die nog niet vastzat. Hij werd aangehouden in het restaurant waar hij als chef werkte. De Voorziening Anti-Maffia en de Italiaanse anti-maffiadienst spoorden de voortvluchtige samen op, meldt het ANP. Het onderzoek draaide tussen 2013 en 2016 in de regio van Napels.