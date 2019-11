Vreugdevuren komen donderdag aan bod in Haagse gemeenteraad

In de Haagse gemeenteraad wordt donderdag gesproken over de vraag of er vreugdevuren zullen zijn tijdens de jaarwisseling. De raadsvergadering is vanaf 17.00 uur te volgen via Den Haag TV. Woensdag werd duidelijk dat het ‘zeer twijfelachtig‘ is of de festiviteiten gedurende de jaarwisseling door kunnen gaan. “Er liggen geen positieve adviezen van politie en brandweer”, zei waarnemend burgemeester Johan Remkes bij mediapartner Omroep West. Ook is het volgens Remkes een probleem dat er op dit moment geen sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering voor de vreugdevuren.

Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos verbaast zich over de onmogelijkheden waarvoor de organisatoren van de vreugdevuren staan. “We hebben als raad nooit gesteld dat een aansprakelijkheidsverzekering een absolute eis is, dat zou alleen onderzocht worden.” De door Dubbelaar benoemde motie werd niet door zijn partij gesteund. De kritiek van politie en brandweer noemt Dubbelaar oplosbaar: “Het gaat om bereikbaarheid en de inrichting van het evenemententerrein waar de politie vragen over heeft, dat is een oplosbaar criterium.”

Hart voor Den Haag kondigt in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM aan om tijdens de raadsvergadering moties in te dienen. “Ik vraag het college om te handhaven met het advies van de brandweer in de hand, dus niet meer dan tien meter. Maar als het tijdens de jaarwisseling niet veilig kan dan gaat de fik er niet in”, zegt Dubbelaar. Verder vindt de partij dat de gemeente borg zou moeten staan voor de veiligheid en eventuele schade. “Tenzij er aanwijsbare overtredingen worden begaan, dan gaat het over strafrecht.” Daarnaast wil de partij dat er ook gesproken wordt met organisatoren van de kleinere vreugdevuren in Laak en Escamp.

Haagse Stadspartij & ChristenUnie-SGP

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zegt op Twitter niet verbaasd te zijn nu de vreugdevuren niet door lijken te gaan. “Dat het een hachelijke zaak blijkt om in zo’n korte termijn de vergunning met alle bijbehorende verantwoordelijkheden rond te krijgen, mag niemand verbazen. Dat was te voorzien.” Zijn partij kwam stelde eerder al voor om komende jaarwisseling geen vuurstapels op het strand in Scheveningen en Duindorp toe te staan, tenzij de raad voor 1 oktober een plan zou ontvangen voor de toekomst van de traditie.

ChristenUnie-SGP-voorman Pieter Grinwis zegt aan te nemen dat de vreugdevuren niet doorgaan. “De eisen van de hulpdiensten zijn misschien nog te doen,in de premie van die dure aansprakelijkheidsverzekering kan ’t college nog tegemoet komen, maar de stikstofcrisis lijkt ook hier dé showstopper te worden.”

De organisaties van de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp hebben sinds dinsdag hun profielfoto op Facebook op zwart gezet.

