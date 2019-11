Vrijwilligers van Sintvoorieder1 bikkelen om ingezamelde cadeaus klaar te stomen voor Sinterklaas

In Beeld en Geluid Den Haag werden vorige week door Den Haag FM cadeaus ingezameld voor meer dan zesduizend kinderen. Dit gebeurde voor de Stichting Sintvoorieder1, zij helpen al tien jaar kinderen die onder de armoedegrens leven aan sinterklaascadeautjes. De stichting heeft de ingezamelde cadeaus meegenomen naar hun loods aan de Pegasusstraat. Daar werken tientallen vrijwilligers meerdere avonden hard door om de cadeaus klaar te maken voor 5 december.

“Hier komen de cadeaus die Den Haag FM binnen, en de eerste stap is het sorteerwerk”, zegt oprichter van Sintvoorieder1 Esther Blom. “We sorteren de cadeaus op leeftijd en geslacht. Daarna begint het inpakken, we maken er pakketten van en gebruiken mooi inpakpapier en strikjes om de cadeaus mooi te maken. En vanaf daar begint de distributie, waarna we uiteindelijk waarschijnlijk 4000 cadeaus gaan uitrijden op 5 december.

In de loods waren dinsdagavond ongeveer 35 vrijwilligers aanwezig om te helpen. “Soms is het wel zwaar om dit werk de hele avond te doen”, zegt een vrijwilliger. “Maar het is voor een goed doel, dus wie zijn wij dan om te zeggen dat we af en toe last van onze rug krijgen? Als je vermoeid thuis komt heb je het goed gedaan.” Zij wordt aangevuld door haar dochter. “Het is hier hartstikke gezellig en ik ben blij dat we kinderen kunnen helpen die dat van ons nodig hebben.”