Agenten en buurtbewoners vormen cirkel tegen racisme

Haagse agenten en buurtbewoners die woensdag samen op het Hobbemaplein als statement een cirkel tegen racisme vormden, kregen spontaan aansluiting van andere mensen uit de buurt. De cirkel werd hierdoor nog groter. “Prachtig om te zien, het past ook bij de manier waarop wij op dit moment in verbinding zijn met onze wijk”, zegt Mohammed El Arrag van bureau Hoefkade.

“Samen met wijkbewoners wilden wij net als in de voetbalwereld een statement tegen racisme maken. Dit hebben we gedaan door op het Hobbemaplein, met vooral mensen uit de omgeving van De Heemstraat, Schilderswijk en Transvaal een cirkel te vormen tegen racisme. Voordat we het wisten werd de cirkel groter en groter doordat mensen om ons heen zich spontaan aansloten. Het was prachtig om te zien. Echt mooi. Het past ook in de wijk en bij de manier waarop wij op dit moment in verbinding zijn met onze wijk.”