Amerikanen in Den Haag vieren Thanksgiving

Amerikanen vieren donderdag Thanksgiving. In de Verinigde Staten wordt dat onder andere gevierd met een uitbundig diner met een gevulde kalkoen als klapstuk. “Samenkomen en de dag met geliefden en vrieden doorbrengen is het meest belangrijk”, vertelt Amerikaan in de stad Andrew Haig op Den Haag FM.

In Nederland zijn we meer bekend met Black Friday dan Thanksgiving. De vrijdag die nu in het teken staat van torenhoge kortingen slaat van oudsher op de enorme verkeersdrukte die ontstaat de dag na Thanksgiving. Amerikanen reizen meestal de woensdag ervoor massaal door het land om bij familie de feestdag te vieren. “Nu ik hier woon kan ik niet met mijn familie dineren, maar in Den Haag zijn genoeg Amerikanen met wie ik heb afgesproken om alsnog samen kalkoen te eten.”

Ondanks de matige populariteit heeft Thanksgiving een sterke connectie met Nederland. “De pelgrims die hun eerste goede oogst vierden, waar onze traditie op is gebaseerd, hadden die gewoonte meegenomen uit Nederland”, legt Andrew uit. Op 6 september 1620 ging de boot Mayflower naar Amerika. 57 pelgrims uit Leiden stapten aan boord.

Luister hier naar het interview met Andrew Haig op Den Haag FM.