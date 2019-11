Beleving van vrijheid staat centraal bij filmfestival in Laak

Tijdens het MENA Short Film Festival zijn dit weekend films te zien uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het filmfestival vindt zaterdag plaats in het Laaktheater. ‘Vrijheid’ staat als thema centraal tijdens het festival.

“We hebben geprogrammeerd rond het thema vrijheid: wat is vrijheid eigenlijk? Je eigen vrijheid, of vrijheid in het land waar je bent of waar je naartoe wilt”,zegt Sigrid de Zwart van het Laaktheater in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Alle films die te zien zijn worden beoordeeld door zowel een internationale jury als het publiek, zij bepalen wie er met de prijzen vandoor gaan. “Ze krijgen eeuwige roem en een award.” De te vertonen films zijn uitgekozen door Mohammad Amin uit Laak. “Hij is zelf dichter, maar hij heeft een ontzettende voorliefde voor films en stelt daarom dit programma samen.”

Foto: Laaktheater

