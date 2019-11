Eigenaar Café Foots is een stap verder in verkoop van het bedrijf: “Koper begint met schone lei”

Goed nieuws voor Soesila Sewratan, de eigenaar van Café Foots. De boetes die kadastraal op het pand in de Reinkenstraat stonden komen niet meer op het bordje van de nieuwe koper van het bedrijf. “De volgende eigenaar kan nu het café kopen met een schone lei in plaats van met 5-0 achter”, vertelt Soesila op Den Haag FM.

Wegens de klagende buren boven muziekcafé Foots in de Reinkenstraat heeft eigenaar Soesila Sewratan besloten haar bedrijf te verkopen. “Ik wil gewoon meer tijd met mijn dochter kunnen doorbrengen in plaats van zestig uur in de week werken op gekke tijden.” Soesila – ook wel Soes – heeft een aantal boetes opgelegd gekregen na mensen die tien maanden boven het café woonden klaagde over de overlast.

Die boetes waren verbonden aan het pand, legt de eigenaar uit. “De volgende eigenaar zou geen waarschuwing krijgen bij overlast, maar meteen een boete. Daar heeft niemand zin in.” Dat is nu van de baan. Soesila hoopt nu makkelijker een koper te kunnen vinden voor haar café.

Luister hier naar het interview met Soesila Sewratan op Den Haag FM.