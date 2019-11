Gemeente stopt noodgedwongen met berichtendienst WhatsApp

De gemeente Den Haag stopt per 1 december noodgedwongen met dienstverlening via WhatsApp. Dat meldt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Als alternatief gaat de gemeente de live chat promoten.

WhatsApp heeft haar voorwaarden gewijzigd. Daarmee is zakelijk gebruik van de berichtendienst per 7 december alleen nog toegestaan via de nieuwe officiële weg: ‘WhatsApp Zakelijk API’. Het bedrijf heeft aangekondigd juridische stappen te nemen tegen overheden die na de datum het communicatiemiddel blijven gebruiken.

Tot nog toe mogen gemeenten niet aansluiten op de zakelijke API en dat lijkt ook niet te gaan lukken voor 1 december. Het alternatief ‘WhatsApp Business’ is overwogen, maar “wegens de waarborging van de privacy en de hoge eisen die we hieraan stellen, sluiten wij niet aan op gebruik van dit alternatief.”