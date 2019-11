Bouwers vreugdevuur: “Laat weten wat er aan ons plan schort, zodat we het kunnen aanpassen”

“Laat weten wat er aan ons plan schort, zodat we het kunnen aanpassen”, die oproep deed Ab Massa namens stichting vreugdevuur Scheveningen donderdag aan de Haagse raad. Massa was donderdagmiddag de eerste inspreker in de raad. In de vergadering van donderdag staan de vreugdevuren met de jaarwisseling op de agenda. Het gemaakte plan voor de komende jaarwisseling zou “naar eer en geweten” zijn samengesteld.

In zijn bijdrage in de raad zei Massa dat men “terdege bewust te zijn dat men aan een ramp is ontsnapt”. Bij de jaarwisseling van 2018-2019 ontstond een vonkenregen op Scheveningen. “Met respect voor nieuwe voorschriften zijn we met elkaar gekomen tot een, naar ons idee, deugdelijk plan.” Woensdag lieten de bouwers weten inmiddels ook een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Dinsdag werd in een brief aan de gemeenteraad gecommuniceerd dat het ‘zeer twijfelachtig‘ zou zijn of de vuurstapels er bij de komende jaarwisseling weer zouden komen. “We zijn bewust wat ons als bestuur en medewerkers te doen staat. We zijn georganiseerd. Vandaar de verbazing over het nieuws van de afgelopen week.”

Foto: Vreugdevuur Scheveningen 2017, ter illustratie