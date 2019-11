Op het Plein twee dagen aandacht voor eerlijke en duurzame mode

Fair Wear zet zich in voor een duurzame en eerlijke kledingindustrie. Omdat de laatste vrijdag van de maand, er op Black Friday massaal kleding wordt gekocht laat Fair Wear op donderdag 28 en vrijdag 29 november in Den Haag zien dat het ook anders kan. De actie werd donderdag 28 november geopend door mannen en vrouwen die heel veel kleding over elkaar droegen.

Op het Plein staat op deze donderdag en Black Friday een pop-up, waar je onder andere zelf achter de naaimachine kan plaatsnemen en kennis kan maken met eerlijke kledingmerken. Lotte Schuurman van Fair Wear zegt dat er specifiek voor het Plein in Den Haag is gekozen, omdat politiek en winkelen hier beiden centraal staan. Lotte Schuurman van Fair Wear zegt dat dit de eerste keer is en als het een succes is, de pop-up in meerdere steden komt.

Met de pop-up wil Fair Wear mensen bewust maken, maar ze doen meer dan mensen wakker schudden. “Van lokale kledingmakers in vakbonden tot Europese kledingmerken, als de hele industrie samenwerkt kunnen we tot duurzame oplossingen komen. Zodat de kleding die wij dragen een positief verhaal gaat vertellen.” aldus Lotte Schuurman van Fair Wear. Dit doet de organisatie onder andere door kledingmerken te ondersteunen bij het eerlijk produceren en ze vervolgens regelmatig te controleren.

Met het motto “Trek het je aan. Koop bewuster. Wear Fair” staat de pop-up for #PeopleFriendlyFashion op het Plein op donderdag 28 november (tot 21 uur) en vrijdag 29 november (van 10-18 uur).

Luister hier naar het interview met Lotte Schuurman op Den Haag FM.