Organisaties vreugdevuren geven strijd niet op

De organisaties van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp blijven vechten voor hun traditie. Beide organisaties zeggen dat zij kunnen voldoen aan de eis voor een aansprakelijkheidsverzekering voor evenementen. Daarnaast zijn zij bereid te werken aan andere kritische punten. De organisatie bevestigt berichtgeving hierover in De Scheveninger.

De organisaties overlegden woensdagavond over de vergunningsaanvraag.Daaruit kwam dat zij hopen dat zij van de politie en de brandweer te horen krijgen wat zij moeten doen om aan de veiligheidseisen te voldoen. Deze terugkoppeling hebben zij tot op heden nog niet gehad waardoor zij niet op de aanvullend gestelde eisen konden anticiperen.

Ook zeggen beide organisaties nog geen aanbod vanuit de omgevingsdienst Haaglanden te hebben ontvangen voor hulp met een Aerius-berekening. Dit wordt wel beweerd in de brief van burgemeester Remkes, die dinsdag is verstuurd naar de gemeenteraad. De bouwers hopen zo snel mogelijk met de dienst om de tafel te kunnen om te praten over hoe de vuren aan de milieu-eisen kunnen voldoen.

Vechten tot het laatste moment

“We hopen dat we de aanvullende informatie alsnog mogen insturen voor 3 december en zijn bereid om tot het laatste moment te vechten voor onze traditie”, aldus beide organisaties in De Scheveninger.