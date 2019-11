Burgemeester Remkes over organiseren vreugdevuren: “De tijd was heel krap, misschien wel té krap.”

Hoe de jaarwisseling in Den Haag dit jaar gevierd wordt en of dat dan met vreugdevuren zal zijn, daar wordt verschillend over gedacht. Al lijkt een meerderheid van de Haagse gemeenteraad tegenstander te zijn van vuurstapels dit jaar. Dat bleek donderdag bij het debat over dat onderwerp. Het debat begon donderdagmiddag met een betoog van Ab Massa van het Scheveningse Vreugdevuur, hij sprak zijn hoop uit voor hulp van de gemeente: “Laat weten wat er aan ons plan schort, zodat we het kunnen aanpassen“.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes herhaalde donderdagavond dat de knoop over een evenementenvergunning voor het evenement 3 december door het stadsbestuur wordt genomen. “Dinsdag is het cruciale moment voor de vergunning.” Eerder deze week informeerde de burgemeester de gemeenteraad middels een brief, daarin werd getwijfeld of de organisatoren aan alle voorwaarden konden voldoen. “Organisatoren is gewezen op wat nog nodig was.” De burgemeester sprak waardering uit voor wat de organisatoren in een korte tijd voor elkaar hebben gekregen. “De tijd was heel krap, misschien wel té krap.”

Aan de vergunning zitten volgens de burgemeester eisen waaraan voldaan moet worden. “De hulpdiensten hebben aangegeven wat er concreet nog ontbreekt.” Er was volgens Remkes eerder deze week geen sprake van een negatief advies van de hulpdiensten: “Ze konden nog geen positief advies geven.” Zo’n positief advies is wat Remkes betreft wel nodig voor het afgeven van de vergunning. Ook de verzekering kwam aan bod: “Vanaf het begin is de organisatoren aangegeven dat een een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk is.” Bij het raadsdebat werd duidelijk dat die verzekering inmiddels mogelijk is. “Formeel heb ik dat nog niet gezien”, zei Remkes daarover. Ook aan andere randvoorwaarden zoals een milieuontheffing zal wat de burgemeester betreft moeten worden voldaan. “Zo werkt dat in dit land.”

‘Dit jaar niet’

Voor de Haagse Stadspartij blijft het helder, zo bleek donderdagmiddag: “Dit jaar geen vreugdevuren”, aldus Joris Wijsmuller. “Bij twijfel niet ontsteken”, sprak Martijn Balster van de PvdA: “We moeten de verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Wat de PvdA betreft is dat zonder vreugdevuur.” Bij het CDA adviseerde Danielle Koster het stadsbestuur om het dit jaar niet door te laten gaan.

Onvoldoende garanties veilige vreugdevuren. Hulpdiensten adviseren negatief, vergunningen niet zeker, tal van bezwaren van omwonenden. Met nog een maand te gaan is het wat @PvdADenHaag bereft voor dit jaar wijsheid in te zetten op een alternatief evenement. #vreugdevuren — Martijn Balster (@balstermartijn) November 28, 2019

Alternatief evenement

Ook GroenLinks vindt dat een veilig vreugdevuur dit jaar niet mogelijk is: “Ondanks alle inspanningen geen mogelijkheid tot veilig evenement. Het is dan niet mogelijk een veilig vreugdevuur te organiseren. Besteedt geld wat niet naar vreugdevuren gaat aan evenementen voor de buurten.” Daarin wordt GroenLinks gesteund door de SP en de Partij voor de Dieren.

.@Kapteijns: Betrokkenen hebben veel werk verzet voor mogelijk maken #vreugdevuren. Maar met het oog op vorige jaarwisseling, conclusies #OVV en brief burgemeester stelt mijn fractie vast dat de aanvraag nog niet in de buurt komt van een mogelijk veilig te vergunnen evenement. — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) November 28, 2019

‘Hoogstonwaarschijnlijk’

De Haagse VVD noemde het doorgaan van de vreugdevuren ‘hoogst onwaarschijnlijk’. “Het kan alleen doorgaan als de vergunning verleend wordt”, zei fractievoorzitter Frans de Graaf. “De kans is groot dat de vuren voor komend jaar van de baan zijn”, sprak Hanneke van der Werf van D66.

Voor @D66DenHaag zijn veiligheid, de belangen van bewoners en de natuur belangrijke voorwaarden voor nieuwe vreugdevuren.

Nu blijkt: de hulpdiensten zijn kritisch, bewoners bezorgd en het milieu nog niet ontzien.

De kans is groot dat de vuren voor komend jaar van de baan zijn. — Hanneke van der Werf (@hannekevdwerf) November 28, 2019

Voorstanders

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, de PVV en 50PLUS Den Haag gaven in het raadsdebat aan voorstander te zijn van de vreugdevuren op Scheveningen en bij Duindorp. Alle partijen benoemden het veiliger te vinden als de gecontroleerde vuren kunnen worden georganiseerd. “Je kunt het vergeten dat het een feestelijk geheel wordt als je niks organiseert”, sprak Frans Hoynck van 50PLUS. Ook de Partij van de Eenheid vindt dat “alles op alles” moet worden gezet om de traditie door te laten gaan.