Start renovatie Villa Ockenburg kan na zeven jaar beginnen

Na zeven jaar kan de droom van Ockenburg buurtbewoners eindelijk in vervulling gaan. Zeven jaar geleden is een burgerinitiatief gestart om de monumentale villa Ockenburg te redden.

Petra één van de buurtbewoners die het initiatief is gestart, vertelt trots over haar droom: “De buurt stond op om van villa Ockenburg een ontmoetingsplek te maken”. Inmiddels is 1,6 miljoen euro ingezameld en zijn er ruim 150 vrijwilligers betrokken bij het project. Petra, de voorzitter van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) is heel trots en blij. “Met het filantropische geld kunnen dromen worden gerealiseerd om een monumentaal pand te redden en verbindingen in de buurt te maken”.

Grote geldschieter is Provincie Zuid Holland, maar ook Fonds 1818 en veel kleine fondsen hebben financieel bijgedragen. Met het geld zal de binnenkant van de villa worden opgeknapt. Nog niet al het benodigde geld is er. De afwerking van het huis hoopt de stichting door particulieren gedoneerd te krijgen via hun site, door bijvoorbeeld een deur of balk te kopen.

Luister hier naar het interview met Petra.