Haagse musicalster April Darby in The Voice

Duindorp trekt stekker uit vreugdevuur

Deze jaarwisseling zal er geen groot vreugdevuur plaatsvinden in Duindorp. De organisatie gelooft niet meer dat het nog kan voldoen aan de eisen van de gemeente en heeft daarom besloten de stekker eruit te trekken.

Donderdagavond werd al duidelijk dat de organisatie van het vreugdevuur een moeilijke klus zou worden. In een debat met de gemeenteraad gaf waarnemend burgemeester Johan Remkes aan dat hij niet van plan is om de eisen voor de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp te versoepelen. De organisatie van het vuur in Duindorp heeft hierop besloten het vuur dit jaar niet door te laten gaan, schrijft deze op Facebook:

“Ondanks dat wij eigenlijk moeten wachten tot 03 december 2019 om de definitieve uitspraak af te wachten van het – hoogst waarschijnlijk NIET – toekennen van de vergunning voor het evenement, is ons gister duidelijk geworden dat de gemeente Den Haag na haar eigen falen de afgelopen jaren, dit jaar 0,0% aandeel wil hebben in de realisatie hiervan en het geheel eigenlijk uitzichtloos wil schrappen uit het Haags straatbeeld. Dit betekent voor ons dat wij definitief de stekker eruit trekken en alle verantwoordelijkheden die wij alle jaren hebben gehad om vele mensen van de straat te houden en een fijne periode te laten beleven met veel saamhorigheid naast ons neer te leggen.”

Niet bezig houden met relletjes

Verder geeft de organisatie aan zich met de jaarwisseling ook niet bezig te gaan houden met het voorkomen van gevreesde relletjes in de wijk: “Wij als organisatie focussen ons al jaren op een gecontroleerd vreugdevuur, zodat de problemen in en rondom onze wijk verdwenen. Aangezien wij geen vuur mogen organiseren gaan wij ons ook niet laten gebruiken om andere activiteiten te organiseren om iedereen rustig te houden, deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af.”