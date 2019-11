Familie uit de Vruchtenbuurt gaat voor duurzaam wonen

Het huis van de familie van der Harst heeft begin november een groene make-over gekregen. Het SBS6 televisieprogramma ‘Green Make Over’ heeft het huis in de Vruchtenbuurt in één dag milieuvriendelijker en energiezuiniger gemaakt. De uitzending die in de Haagse Vruchtenbuurt is opgenomen wordt zondag 1 december uitgezonden.

Voor alle buurtbewoners was er een inspiratiehuis, waar je ‘groene’ inspiratie kon opdoen om energie te besparen en je eigen wooncomfort te verhogen. Het groene huis werd geopend door wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, Liesbeth van Tongeren.

Ellen en Ronald van der Harst en hun drie kinderen zijn na de opening van het groene huis ook nog langs geweest bij minister Stientje van Veldhoven om te vragen wat je zelf kunt doen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Foto: Eboney Tokromo / Familie van der Harst, presentatrice Gwen Jansen en wethouder Liesbeth van Tongeren

Luister hier naar het interview met Ellen van der Harst.