Grote handhavingsactie in Transvaal

De politie, brandweer, HTM, belastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin en diverse teams van de gemeente hielden donderdag 28 november een grote handhavingsactie in de wijk Transvaal.

Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor het Kaapseplein en Wijkpark Transvaal. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Op de website van de gemeente staat precies welke acties de autoriteiten hebben uitgevoerd.