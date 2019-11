Haagse musicalster April Darby in The Voice

De Haagse zangeres en musicalster April Darby is vrijdagavond te zien als deelnemer bij de Blind Auditions in het tiende seizoen van The Voice op RTL4. “The word is out. Ik ben super blij dat ik mij stort in dit grote avontuur”, schrijft ze in een post op Facebook.

Darby was eerder te zien in de musical The Bodyguard, ook sprak ze de stem van Nala in voor de Nederlandse versie van The Lion King en muzikaal gezien bracht ze singles uit als New York en Falling Fast.

Luister vrijdagmiddag naar de Den haag FM Middagshow voor een gesprek met April Darby over haar deelname.