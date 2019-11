Loosduinse puchrijders willen passie niet opgeven: “Geef ons een aantal uur per jaar”

Door plannen van het stadsbestuur om oude brommers te verbieden in Den Haag wordt het voor de leden van de Loosduinse Puchclub niet meer mogelijk om hun passie uit te oefenen. Ze leggen zich er niet bij neer en stellen voor om hun puchgebruik te beperken tot een aantal uur per jaar. “Bijvoorbeeld 240 uur die we dan zelf kunnen invullen aan de hand van een app”, zegt Kees Koppens van de Loosduinse Puchclub.

Wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren wil vanaf 2021 oude brommers weren uit de stad om luchtvervuiling tegen te gaan. Dit stuitte op veel protest van de brommerrijders en daarom maakte de wethouder een uitzondering op het verbod voor tien weekenden per jaar. Alleen is dat voor de puchrijders niet genoeg. “Als het zes van de tien weekenden regent gaan wij er niet op uit en bovendien is het in de weekenden al druk op de weg”, zegt Koppens.

Koppens zou liever zien dat hij aan de hand van een app zelf kan bepalen wanneer hij zijn oude puch uit de schuur haalt. “Hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik niet. Daar mag de gemeente over meedenken.” Op dit moment is de gemeente aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn van een dergelijke app. In maart wil wethouder Van Tongeren met nieuwe voorstellen komen.