Nog twee minderjarigen vast voor overval op snackbar

De politie heeft nog twee minderjarigen aangehouden als verdachte van een gewapende overval op een snackbar aan de Wassenaarsestraat. De overval vond op dinsdagavond rond 21.00 uur plaats.

Twee personen liepen rond 21.00 uur met een vuurwapen een snackbar aan de Wassenaarsestraat binnen. Daar bedreigden zij een medewerker en daarna gingen zij er met een buitgemaakt geldbedrag vandoor op een scooter. Mogelijk waren er nog twee andere personen bij de overval betrokken.

Na onderzoek werd dinsdagavond een 15-jarige jongen uit Den Haag aangehouden in een woning, hierbij is ook een scooter in beslag genomen. Agenten hielden woensdagmiddag twee 16-jarige jongens uit Amersfoort als verdachten aan. De drie jongens worden voorgeleid voor de rechter-commissaris. De politie doet verder onderzoek.