Politiek verbijsterd over steekpartij in centrum

De Haagse politiek is verbijsterd over de steekpartij in het centrum van Den Haag vrijdagavond. Loco-burgemeester Revis laat zich bijpraten over de situatie in de Grote Marktstraat in Den Haag.

Verbijstering over wat er gebeurd in onze stad: Wat met #BlackFriday een feestje moest worden, loopt uit op een drama. Hopen dat de daders snel gepakt worden, veel sterkte voor de slachtoffers. Hopelijk snel meer duidelijkheid Volg instructies @POL_DenHaag https://t.co/YTRSE4ku4N — Richard de Mos 🔰 (@RicharddeMos) November 29, 2019

Veel sterkte voor de slachtoffers! Opnieuw drie gewonden. Net als bij de barbaarse steekpartij door Malek F. vorig jaar. Hopelijk hebben ze de dader heel snel te pakken #blackfriday #DenHaag https://t.co/H6nMp1xghk — Pieter Grinwis (@Pieter_Grinwis) November 29, 2019

Wat heftig. Hopelijk maken slachtoffers het goed en wordt er snel een verdachte aangehouden. Je zal het meemaken als je aan het winkelen bent voor Sinterklaas. Meerdere gewonden bij steekpartij in winkelstraat Den Haag – https://t.co/P3HkEJTJnz — Martijn Balster (@balstermartijn) November 29, 2019

Beangstigend dit… Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de medewerkers van de hulpdiensten. https://t.co/YhNz0qRsCm — Lesley Arp (@lesley_arp) November 29, 2019

Vreselijk nieuws. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers. Meerdere gewonden bij steekpartij in binnenstad #DenHaag https://t.co/3sx6jIeAUn — Daniël Scheper (@DanielScheper) November 29, 2019

Zojuist dit ontvangen😮. Steekpartij en chaos in #DenHaag #BlackFriday Veel sterkte aan de slachtoffers en hulde aan de hulpdiensten! pic.twitter.com/7vahc3xxlw — Nur Icar (@IcarNur) November 29, 2019

Gezellige shopavond ruw verstoord. We wensen alle slachtoffers veel sterkte toe en danken alle hulpverleners die in touw zijn om onze straten veilig te houden. — Sebastian Kruis (@SebastianKruis) November 29, 2019

Foto: Regio15.