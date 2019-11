Rabin Baldewsingh in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) te gast.

Den Haag moet een slavernijmonument en een jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij krijgen. Ook moet er een lesprogramma komen voor alle Haagse scholieren en studenten. Zo luidt de aanbeveling van een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-wethouder Baldewsingh die dit heeft onderzocht. Het advies is vrijdag overhandigd aan wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, Emancipatie).

De onafhankelijke adviescommissie was op zoek naar draagvlak voor een monument in Den Haag. Daarbij werd gekeken naar een jaarlijkse viering of herdenking en hoe de andere erfgoedvieringen van migranten in de stad hieraan verbonden zouden kunnen worden. Baldewsingh licht in Spuigasten het advies toe.

Centrale Bibliotheek

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast