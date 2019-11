Politiek verbijsterd over steekpartij in centrum

LIVE – Drie gewonden bij steekpartij rond Hudson’s Bay Den Haag

Bij de Hudson’s Bay aan de Grote Marktstraat is sinds vrijdagavond even voor acht uur een groot incident gaande. Daar wordt een steekpartij gemeld. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Ambulances en traumahelikopter zijn ook in het centrum van de stad. De politie meldt rond 21.00 uur drie gewonden. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 1. Mensen met camerabeelden worden gevraagd deze in te sturen.

Druk

In de stad is het erg druk vanwege Black Friday en koopavond. De Grote Martktstraat is afgezet en ontruimd. Winkels worden leeggehaald door de politie. Om het gebied heen staan agenten en hangt afzetlint.

Verdachte

De politie vraagt uit te kijken naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak . Signalement is nog onduidelijk, eerder gegeven signalement is niet correct.

Naast de traumahelikopter is ook een politiehelikopter aanwezig. De dader van de steekpartij is nog altijd niet aangehouden.

Loco-burgemeester Revis laat zich bijpraten over de situatie in de Grote Marktstraat in Den Haag.

Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.

Bent u getuige van het steekincident #GroteMarktstraat dan kunt u zich melden aan het politiebureau Jan Hendrikstraat @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

In de Grote Marktstraat in Den Haag, ter hoogte van de Hudson’s Bay, heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Er zijn meerdere ambulances opgeroepen naar het warenhuis. Er zijn minstens drie personen gewond uit de winkel gehaald. Naar de dader wordt nog gezocht. pic.twitter.com/uign28zvCY — Jan Hofdijk (@JanHofdijk) November 29, 2019

LIVE: Huidige situatie in centrum van #DenHaag op dit moment. https://t.co/uV0f3LzvQl — Redactie Regio15.nl (@regio15) November 29, 2019

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

Foto boven: Regio 15.