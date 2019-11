Aandacht in Mediamix voor het Smart City stadscongres Rijswijk

Zondagavond in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM aandacht voor het Smart City stadscongres van de Gemeente Rijswijk.

Woensdag 4 december organiseert de gemeente Rijswijk een stadscongres met als onderwerp: ‘Welke ontwikkelingen en mogelijkheden biedt ‘Smart City’ ons voor het leven en werken in onze stad?’.

Nu gaat Smart City natuurlijk verder dan alleen de gemeente Rijswijk. Ook in Den Haag zijn de ontwikkelingen rond het Smart City netwerk inmiddels zichtbaar. Denk hierbij aan de slimme lantaarnpalen op de Scheveningse boulevard. Een aantal doet ook al dienst als oplaadpaal voor de electrische auto. Omdat Smart City projecten over de stadsgrenzen heengaan, gaan we in Mediamix in gesprek met de strategisch manager van de gemeente Rijswijk, mevrouw Ilonka Nagy.

