Festival ‘Grand Bazaar’ en nieuwe uitgave over Binckhorst in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00 tot 12.00 uur in op het festival ‘Grand Bazaar’ (foto) en op een voorgenomen nieuwe boekuitgave over stadsdeel de Binckhorst van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed.

‘Grand Bazaar’ is de naam van een nieuw vierdaags festival in Den Haag. Daarin wordt de Turkse cultuur vanuit de muziek belicht. De Turks-Nederlandse componist Selim Doğru is voor deze eerste editie benoemd tot artist in residence. Het initiatief brengt het Zuiderstrandtheater, Projazz, Yunus Emre Institute, Haags Theaterhuis en Het Nationale Theater bij elkaar.

De Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft na een eerste publicatie over herbestemming van industrieel erfgoed in de Haagse regio het plan opgevat om een tweede deel toe te voegen, getiteld ‘Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag – Hergebruik van Industrieel erfgoed’. De uitgave moet duidelijk maken dat de voorgenomen nieuwbouw voor dit stadsdeel niet noodzakelijk is, en dat herbestemming van industrieel erfgoed ook mogelijk is.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Selim Dogru.