Slachtoffers steekpartij Den Haag zijn jongen (13) en twee meisjes (15)

De slachtoffers van de steekpartij op de Grote Marktstraat vrijdagavond zijn een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarig meisje uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp. Dat meldt de politie. De slachtoffers zijn later op de avond uit het ziekenhuis ontslagen. De slachtoffers kennen elkaar niet.

Waarom een man op drie minderjarigen instak, is op dit moment nog onduidelijk. Voor de politie staan alle scenario’s daarom nog open. Mensen die iets gezien heeft van dit steekincident, of over beeldmateriaal beschikt, worden gevraagd te bellen met de opsporingstiplijn via het nummer 0800-6070.

Er is de hele nacht naar de verdachte gezocht. Hij is nog niet gevonden.

Foto: Regio15.