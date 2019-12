Anderkaffer in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met de schrijver die schuilgaat achter de toffe verhalen-site Anderkaffer Schrijft.

Al een paar jaar duikt de naam Anderkaffer af en toe op, met korte verhalen. Verhalen uit het (nacht)leven gegrepen of in ieder geval weird genoeg om waar te zijn. De laatste tijd treedt deze mysterieuze schrijver ineens meer op de voorgrond, er wordt zelfs gefluisterd dat hij met een boek komt, je zou bijna denken dat hij niet meer undercover is. Vanavond spreken we de man achter Anderkaffer.nl.

Tevens is Kristel Snellen er weer met een zeer kort verhaal, krijgt de luisteraar een boekentip van Corina Maduro voorgeschoteld en komt de literaire agenda voorbij.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).