Geen aanwijzingen voor terroristisch motief bij steekpartij Grote Marktstraat

Er zijn geen vooralsnog geen aanwijzingen gevonden die er op wijzen dat er sprake was van een terroristisch motief bij de steekpartij op de Grote Martkstraat vrijdag. Dat meldt de politie zondagmiddag. Wat het motief voor het steekincident dan wel was wordt nog onderzocht.

De politie hield zaterdagmiddag een verdachte aan in verband met de steekpartij vrijdagavond. Bij dat incident raakten drie tieners gewond. De verdachte – een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats – werd rond 17:40 uur aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij is overgebracht naar een politiebureau waar hij wordt verhoord.

Tijdens de steekpartij was het druk in de stad vanwege koopavond en Black Friday.