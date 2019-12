Gewonde bij steekpartij in Ulenpasstraat

Bij een steekpartij aan de Ulenpasstraat in Moerwijk is zondagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. In de straat zijn bloedsporen te zien. De politie heeft een deel van de straat met linten afgezet en doet onderzoek.