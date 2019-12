Seizoen ADO lijkt steeds meer op Griekse tragedie na nederlaag tegen Heracles

Op bezoek bij Heracles Almelo is ADO Den Haag met 4-0 onderuit gegaan. Op de overwinning van de ploeg uit Overijssel was niets af te dingen, de mannen in het zwart-wit waren heer en meester. Door de nederlaag blijft ADO zeventiende staan in de eredivisie. Bijna alle concurrenten hebben een wedstrijd minder gespeeld en komen zondag pas in actie.

ADO begon fel in Almelo en probeerde in de eerste vijf minuten een doelpunt te forceren. Heracles hield de Haagse aanval makkelijk van zich af en nam langzaam maar zeker het heft in handen. Na een paar speldenprikjes scoorde de ploeg uit Overijssel een doelpunt. Clubtopscorer Cyriel Dessers draaide knap weg bij Tom Beugelsdijk en rondde af. Het was alweer de tiende competitietreffer voor de Belg.

Heracles had ADO vervolgens in een houdgreep. De ploeg van Fons Groenendijk kwam maar sporadisch in de buurt van de zestien van de thuisploeg. Verrassend was het dan ook niet dat Heracles vlak voor rust de 2-0 op het scorebord zette. Slordig balverlies van John Goosssens leidde een zwart-witte aanval in. Uiteindelijk kwam de bal bij Tim Breukers. De verdediger gaf een goede voorzet waaruit Mauro Júnior scoorde.

Ook in de tweede helft voerde Heracles de boventoon. Relatief eenvoudig maakten de Heraclieden de derde en vierde treffer van de avond. ADO kon er niets tegenover zetten en mocht blij zijn dat de ploeg uit het oosten van Nederland rustig aan deed in het restant van het duel. De 4-0 voor Heracles was meer dan verdiend.

Concurrent van ADO, Fortuna Sittard, won in eigen huis van FC Groningen en loopt daardoor langzaam weg bij ADO op de ranglijst. Concurrenten FC Emmen, PEC Zwolle en VVV Venlo komen zondag pas in actie. De achterstand op nummer zestien, VVV, is één punt. Wel heeft de ploeg van Groenendijk een wedstrijd meer gespeeld.