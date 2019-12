Sevn Alias en Maarten Heijmans in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Sevn Alias en Maarten Heijmans (foto).

Rapper Sevn Alias begon zijn carriere met een drietal mixtapes getiteld ‘Twenty Four Sevn’, ondertussen brak hij door en maakte een paar topalbums als ‘Picasso’ en ‘Trap Grammy’ en ‘Sirius’. Nu is hij terug met met ‘Twenty Four Sevn 4’, waarvan je zondagavond een track hoort, net als van het tribute-album dat acteur/zanger Maarten Heijmans opnam met songs van zijn held Ramses Shaffy.

Meer nieuwe releases zijn er van The Weeknd, Rimon, Mark Ronson (met Anderson Paak), Norah Jones, Agnes Obel, a balladeer, Mabel, Waylon, Cornershop en The Game samen met Ed Sheeran. De de tracks van de Top 3 hebben een Haagse link met artiesten als Lewin, Ava Nova en A Rose.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).