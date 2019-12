ADO-trainer Fons Groenendijk stopt per direct

Hoofdtrainer van ADO Den Haag Fons Groenendijk legt per direct zijn functie neer. Dat laat de voetbalclub via de website weten. Assistent-trainer Dirk Heesen neemt voorlopig zijn taken over.

Groenendijk: “De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen. Voor de toekomst van ADO Den Haag is het daarom goed als er iets gebeurt. Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is.”

In de winter van 2017 kwam Groenendijk bij ADO binnen als opvolger van Željko Petrovic, die eveneens vertrok na tegenvallende resultaten. Op dit moment staat ADO op de voorlaatste plek in de eredivisie met elf punten. Als de club aan het eind van het seizoen daar nog steeds staat degradeert het naar de eerste divisie.

Steun binnen ADO

Algemeen Directeur Mohammed Hamdi reageert op het vertrek van Groenendijk: “Fons had absoluut nog de steun binnen ADO Den Haag, maar we respecteren zijn besluit. Ondanks de huidige prestaties heeft Fons het hier uitstekend gedaan en dat zullen we nooit vergeten”, zegt Hamdi. “We zullen ons de komende tijd beraden over de wijze waarop we dit gaan oplossen.”