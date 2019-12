Haagse Song van het Jaar 2019: Stembus geopend

ME ingezet bij onrustige avond in Duindorp: 13 mensen aangehouden

Wie wordt de opvolger van ‘Everyday’ van Son Mieux in 2018 en maakte dus het mooiste, vetste, beste, meest dansbare of juist tranentrekkende nummer van 2019? Kortom; wie maakte dé Haagse Song van het Jaar? Voor de vijfde keer gaan Den Haag FM, poppodium PAARD en platform 3voor12 Den Haag op zoek naar dat ene liedje. De digitale stembus is maandagochtend geopend. Tot en met 17 december kan je stemmen op jouw favoriete nummer.

Op vrijdag 20 december is tussen 21.00 en 23.00 uur de grote finale in de foyer van het Paard, met een live radio-uitzending en optredens van de genomineerden. Stemmen doe je op Haagsesongvanhetjaar.nl . Op de website staat een ‘shortlist’ met zo’n honderdvijftig liedjes, uitgekozen door Den Haag FM en 3voor12 Den Haag. Je kan ook een ‘vrije keuze’ invullen. Net als vorig jaar is er naast de publieksstemming ook een vakjury bestaande uit programmeurs uit de Haagse muziekscene.