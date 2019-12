Leerlingen gaan viraal om ‘O, o Den Haag’ te promoten

Meer in

Leerlingen van het Maris College Bohemen proberen ‘O,o, Den Haag’ van Harrie Klorkestein terug de Top 2000 in te krijgen. “Voor het profielonderdeel ‘presenteren, promoten en verkopen’ wilden we graag een opdracht verzinnen die te koppelen was aan iets bestaand”, vertelt leerkracht Jennifer Delwel op Den Haag FM.

Het landelijke radiostation NPO Radio 2 zendt de laatste dagen van het jaar de Top 2000 uit. Een lijst samengesteld door heel Nederland. Sinds een aantal jaar staat daar de klassieker ‘O, o Den Haag’ niet meer in. “Met het bereik dat we nu hebben denk ik dat het gaat lukken het lied weer terug op de lijst te krijgen”, aldus leerling Jay van het Maris College Bohemen.

Via social media proberen de leerlingen viraal te gaan en zoveel mogelijk mensen aan te sporen om het lied terug in de Top 2000 te krijgen. “Ik hoop op plek 814”, vertelt een ambitieuze docent Jim Snijhorst.

Luister hier naar het interview met de docenten en leerlingen van Maris College Bohemen op Den Haag FM.