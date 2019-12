Negenjarige in Duindorp opgepakt voor rondlopen met molotovcocktail

In Duindorp is zondagavond een negenjarig kind opgepakt dat betrokken was bij het rondlopen met een molotovcocktail, zegt een woordvoerder van burgemeester Remkes. In totaal werden er zondag dertien mensen aangehouden in de wijk. Heel het weekend was het onrustig. Er werden op meerdere plekken brandjes gesticht en ook werden er openbare voorzieningen gesloopt.

Burgemeester Remkes reageert op de rellen in Duindorp. “Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht”, zegt hij. “Dat geldt ook voor het belemmeren van hulpdiensten, onder meer door gebruik van ‘kraaienpoten’ en het opwerpen van barricades. In situaties waarin elke seconde telt, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situatie en dat is onacceptabel.”

Foto: Wikimedia / Kundl.